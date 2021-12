Parce que la passion est pour lui l’énergie de toutes ses créations, Karim Bairam a choisi de vivre à travers ses mosaïques. Il possède à son actif déjà 22 ans d’expérience dans la mosaïque, un métier et une passion qu’il a hérité de son père. Le dynamisme de ce sculpteur-mosaïste, l’un des plus convoités au monde, est impressionnant; et la créativité de ses articles est très marquante : tables sublimes, tables gigogne, tableaux muraux, bijoux variés dont des colliers Tanit…

Niché dans la maison de l’artisanat à Denden, son atelier “Les beaux arts romains” exporte la majorité de ses créations sous cette marque d’ailleurs (Les Beaux Arts Romains), vu le succès qu’il remporte auprès des passionnés essentiellement étrangers dès lors qu’il travaille beaucoup sur commande.

En pleine création du portrait en mosaïque d’Antonio Intiglietta, directeur de de la foire “Artigiano in Fiera” (l’artisan à la foire à Milan), il a déclaré à l’agence TAP qu’il fera partie d’un groupe d’une quarantaine d’artisans tunisiens qui participera à la 26ème édition de la foire “Artigiano in Fiera 2021, qui se tiendra du 4 au 12 décembre à Milan. Il s’agit d’une manifestation internationale qui depuis plus de vingt ans valorise l’artisan et les produits de son travail et constitue le seul événement au monde qui communique la beauté des arts et des métiers, enregistrant selon ses propos près de 25 mille visiteurs par jour.

Karim Bairam, également président de la Chambre nationale de mosaïque et sculpture sur marbre à l’UTICA, a tenu à souligner l’importance de la participation tunisienne en général à ce grand rassemblement en vue de promouvoir les produits artisanaux tunisiens dans cette plus grande expositions du secteur artisanal en Europe, consacrée à la culture et à la tradition artisanale de tous les pays du monde, et aux secteurs du vestimentaire, des accessoires, de l’immobilier, du loisir, de l’art….

Il est à noter que pour cette édition 2021, où plus de 100 pays dont la Tunisie à travers 3 000 stands d’expositions et 100 000 visiteurs, une exposition vente se déroulera en présentiel, sachant qu’une plateforme numérique est ouverte depuis le 28 novembre 2020 avec 300 artisans en ligne.

Karim Bairam exposera de la mosaïque antique et contemporaine visible dans plusieurs créations uniques : bijoux, portraits, paysages, horloges, dallages, tapis, frises, tableaux, miroirs, etc., le tout dans un style réaliste ou abstrait.

Formé en 1996 en mosaïque et sculpture, il commence au début de sa carrière par reproduire des tableaux de l’époque romaine, de célèbres mosaïques du patrimoine légué ou alors inspirés des civilisations antiques. Il entamera une année après un stage au musée de Bardo (restauration) avant d’obtenir en 1998 son Diplôme en mosaïque

Diplômé également en calligraphie , il obtient auprès de l’ambassade de France en 1999 le Certificat de mérite en peinture.

Détenteur en 2003 de la carte professionnelle en mosaïque auprès de l’Office national de l’artisanat, il décroche en 2009 le prix “Etoile internationale à la qualité catégorie Or” à Genève.

Son expérience professionnelle a démarré en 1996 avec la Fondation d’atelier de mosaïque, “Les Beaux Arts Romains”, Cité El Hadika avant de créer, en 2005, la société exportatrice de mosaïque et sculpture “Les beaux arts romains”.

Guidé toujours par son sens d’innovation et de création, l’artisan-artiste a participé à plusieurs expositions et foires en Tunisie et à l’étranger pour ne citer que la foire nationale de l’artisanat à Tunis (Kram), la foire de la création artisanale à Tunis( Kram) la foire villa de Conde (Portugal), la foire arts et mesteries (Rome), la foire au centre culturel international (Helsenki Finlande), la foire tourisme à Belgrade (Serbia) et au salon Ambienti Frankfurt Germany…