La 41éme édition du salon de la création artisanale, organisé à l’initiative de l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT), a ouvert, vendredi, ses portes au parc des expositions du Kram et se poursuivra jusqu’au 1er juin 2025, avec la participation de près de 1000 artisans et artisanes, répartis sur près de 20 espaces d’exposition.

Le programme du Salon, inauguré par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Sofiane Tekaya, prévoit l’aménagement d’espaces reflétant la richesse et la diversité du patrimoine artisanal Tunisien. Il s’agit d’espaces dédiés à la décoration d’intérieur et d’extérieur, l’art de la table, le tapis et tissages traditionnels, la poterie modelée des artisans de Sajnen, outre des stands dédiés aux artisans portant des handicaps.

Inaugurant cette nouvelle édition, le ministre du Tourisme Sofiane Tekaya a indiqué que ce salon est un rendez-vous annuel qui rassemble des artisans, des visiteurs, des professionnels, des designers et des étudiants, en plus de la présence d’organismes d’appui qui fourniront aux artisans et aux entreprises artisanales des services d’accompagnement qui ne manqueront pas de leur faciliter le travail, en identifiant les incitations et les avantages offerts par l’Etat au secteur.

Le ministre a souligné l’importance de l’espace des jeunes promoteurs qui permettra de mieux renforcer l’accès des jeunes au secteur de l’artisanat, d’autant plus que cet espace regroupe des diplômés du supérieur qui ont présenté des articles de qualité, innovants et créatifs, inspirés du patrimoine national et qui s’adaptent aux exigences, tant du marché local que celui d’exportation.

Le taux de participation des jeunes et des diplômés du supérieur est estimé à de 60%, a souligné le ministre, ajoutant que la présence des femmes atteint 70%. Le secteur de l’artisanat joue un rôle important dans l’économie, contribuant à hauteur de 5% du produit intérieur brut (PIB), a rappelé le ministre, faisant savoir que les recettes d’exportation des produits artisanaux provenant de ce secteur ont été de l’ordre de 150 millions de dinars en 2024.

Pour la valorisation des produits artisanaux tunisiens, nous avons un programme de protection contre la contrefaçon, aux doubles plans nationaux et internationaux, et ce pour plusieurs spécialités, a encore fait savoir le ministre. Et d’ajouter que ledit programme, conçu en coopération avec le ministère des affaires culturelles, cible la labellisation de ces produits artisanaux, dont une liste de plus que 60 produits a été identifiée.

Focus sur la coopération internationale

Un espace dédié aux réalisations du programme de coopération internationale est aménagé dans le cadre de cette nouvelle édition du salon de la création artisanale afin de mieux faire connaitre les dernières réalisations en matière d’encadrement et de développement du produit artisanal dans le cadre des projets de coopération internationale.

Cet espace présentera une série de créations réalisées dans le cadre du projet « Créative Tunisia » en marge du Salon « Antibes Art Fair » qui s’est tenu dans la ville Française d’Antibes. Une autre série de projets sera également présentée lors de cette novelle édition.

Il s’agit de créations réalisées dans le cadre du programme d’encadrement des artisans au sein du centre de création de Nabeul en partenariat avec le projet d’accès aux marchés des produits alimentaires « Pampat ».