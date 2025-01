Quatre sociétés tunisiennes exerçant dans le secteur de l’artisanat prennent part, du 23 au 26 janvier 2025, à Milano (en Italie), à la 2ème édition du Salon international de décoration Milano Home, a fait savoir l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT).

Il s’agit des sociétés Carthage d’Artisanat, Nawal Dimassi et Cotton’Art, du gouvernorat de Monastir, et la société Home Cand’Elle du gouvernorat de l’Ariana.

Milano Home est un rendez-vous incontournable qui vise à mettre en valeur les créations de maîtres artisans et de jeunes talents émergents.

L’espace d’exposition sera organisée en 4 zones thématiques, à savoir « Vibes », dédié à l’exposition des parfums d’intérieur, du textile, des objets, « Elements », réservé aux articles de la porcelaine, de l’orfèvrerie, du cristal et du verre, « Mood » consacré à l’univers de la décoration et des cadeaux conceptuels, à la papeterie, et « Taste » qui regroupe les articles de cuisine. Le Salon sera marqué, aussi, par l’organisation de sessions de formation axées sur des sujets stratégiques pour le secteur.