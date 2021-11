Tableaux et Sculptures ont été sélectionnées parmi celles proposées par les artistes et les collectionneurs.pour meubler l’exposition “Art Tunisien du XXe ET XXIe siècle” qui se tient à la galerie ALEXANDRE ROUBTZOFF, du 20 novembre au 25 décembre 2021.

On compte dans le catalogue mis en ligne plus de 30 signatures dont Rachid Koraichi, Nja Mahdaoui, Ammar Farhat, Yahia Turki, Ali Bellagha, Zoubeir Turki, Aly Ben Salem, Mahmoud Sehili, Tahar Mgedmini, Habib Bouabana, Adel Akremy.

Les œuvres ont été classées par ordre d’âge d’artistes à partir du plus jeune.

Les prix des œuvres ont été ajustés à la crise générale de la Tunisie. Il faut savoir que les prix sont TTC, il n’y a pas de frais à rajouter au montant affiché sur le site, informe la Galerie.

Les œuvres vendues ou réservées seront signées sur le catalogue sachant qu’un bouton est destiné sur le site pour acheter ou réserver une œuvre.