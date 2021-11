Un contrat de financement de 18,5 millions d’euros (environ 60,4 millions de dinars) a été signé, vendredi 26 novembre 2021, au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, entre la Banque allemande de développement (KfW) et l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL) au profit du Programme de Protection du Littoral Tunisien IV (PPLT IV).

Selon un communiqué de KFW, le PPLT fait partie du programme de la coopération tuniso-allemande dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau pour contribuer à l’adaptation au changement climatique. Il concerne plus concrètement la protection du littoral contre l’érosion de la zone côtière allant de Sousse Sud à Skanes; celle concernant la section côtière nord-est de Djerba et celle de Béni Khiar à Yasmine Hammamet.

L’objectif de cette 4ème Phase du programme est la réhabilitation et la valorisation écologique et économique de ces zones côtières pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population bénéficiaire et augmenter la résilience dans la zone contre les effets nocifs du changement climatique.

“Les bons résultats des deux premières phases PPLT I et PPLT II atteints assez rapidement tels qu’à Rafraf et Sousse nous encourage à nous engager davantage pour protéger d’autres côtes tunisiennes”, a déclaré Sandra Wegner, Chargée de Portefeuille à la KfW et dont les propos sont rapportés dans le communiqué .