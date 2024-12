Ce jeudi 26 décembre, le temps à Tunis et dans ses environs sera variable. Le ciel alternera entre des passages nuageux et des périodes plus couvertes, avec un risque d’averses sporadiques et d’orages localisés, plus particulièrement sur les régions côtières durant l’après-midi.

Le vent soufflera du nord dans les régions nord et centre du pays, et de l’ouest dans le sud. Il sera fort à relativement fort près des côtes, sur les hauteurs, et plus faible à modéré dans les autres régions.

La mer sera agitée au nord et passera de très agitée à agitée le long des côtes est.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 6 et 10 degrés dans l’ouest du pays, et entre 11 et 17 degrés dans le reste des régions. Il est donc conseillé de prévoir des vêtements adaptés et de se tenir informé des éventuelles évolutions météorologiques, notamment si vous prévoyez des déplacements ou des activités en bord de mer.