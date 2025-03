L’association TunSea pour la Science Participative a appelé à interdire la circulation des véhicules tout-terrain dans les espaces naturels, estimant qu’il s’agit d’un fléau écologique à stopper d’urgence.

Dans une correspondance adressée au gouverneur de Bizerte, l’association engagée depuis plusieurs années dans la recherche citoyenne, la sensibilisation environnementale et la protection de la biodiversité marine en Tunisie, a tenu à alerter sur “une situation extrêmement préoccupante touchant le littoral de la région de Bizerte, notamment les plages de Cap Serrat et Ain Damous”.

“Depuis quelques semaines, nos équipes et nos partenaires sur le terrain constatent une recrudescence d’activités motorisées anarchiques sur les plages et les dunes côtières: 4×4, quads, motos et autres véhicules tout-terrain saccagent sans vergogne un milieu naturel d’une grande fragilité, pourtant classé parmi les zones les plus riches en biodiversité de la côte nord de la Tunisie. Ces actes ne sont pas de simples écarts isolés, ils sont organisés, revendiqués sur les réseaux sociaux, parfois même filmės fièrement comme des « exploits, à l’image du récent rassemblement relayé par la page « The Eagle – Bizerta Off Road » le 16 mars 2025” lit-on dans le communiqué publié par l’association.

“Le spectacle est choquant: des dizaines de véhicules ravageant des dunes où, dans quelques semaines à peine, des tortues marines viendront pondre, comme elles le font depuis des années. Nos observations et données collectées montrent déjà des signes de perturbation préoccupants: traces profondes sur les plages, végétation endommagée, dérangement aviaire, sans parler de l’impact sonore sur la faune Terrestre et Marine” a encore souligné TunSea.

L’association a considéré que “tout cela va à l’encontre des engagements de la Tunisie dans le cadre des conventions internationales notamment : Convention de Barcelone (1976) et ses Protocoles, Convention de Ramsar, Convention sur la diversité biologique (CDB, 1992) etc…, des lois nationales de protection du littoral et de la biodiversité, mais aussi du simple bon sens écologique”.

“Nous posons alors publiquement les questions suivantes: Qui a autorisé ou laissé faire ces incursions motorisées dans des zones naturelles sensibles? Quelles mesures sont prévues pour encadrer ces pratiques destructrices? Que prévoit l’État pour faire respecter le droit à un environnement sain, au nom des générations futures ? ” s’est-elle interrogée.

“La côte de Bizerte est un trésor naturel, un patrimoine partagé, non un terrain de jeu pour les adeptes d’adrénaline sans conscience. En Tunisie, le Code de la route ne contient pas de disposition explicite interdisant la circulation des véhicules en dehors des voies ouvertes à la circulation. Cependant, l’article 8 du Code de la route stipule que tout conducteur doit s’assurer en permanence que sa conduite ne cause pas de dommages aux routes, ouvrages d’art, plantations aux superstructures, ni ne représente un danger pour les autres usagers de la route”.

TunSea a ainsi demandé l’arrêt immédiat de ces activités sur les plages et dunes, l’ouverture d’une enquête sur les événements récents, et la mise en place de mesures concrètes : interdictions, signalisation, surveillance, sanctions, et campagnes de sensibilisation à destination des clubs et particuliers concernés.

Elle a, par ailleurs, exprimé sa disposition à collaborer avec les autorités, les citoyens et les associations locales pour œuvrer à une gestion durable du littoral, dans le respect de l’environnement, de la loi et du vivre-ensemble.