La promotion du tourisme de la jeunesse et du sport a été au centre d’une séance de travail tenue mercredi 24 novembre 2021 par le ministère de la Jeunesse et des Sports et celui du Tourisme au cours de laquelle un certain nombre de propositions ont été présentées et discutées.

Parmi les propositions avancées visant à développer le tourisme des jeunes, la réhabilitation progressive des établissements de tourisme de jeunesse, tels que les auberges et les restaurants, la coopération entre les différents ministères concernés pour créer des circuits et des stations pour le tourisme des jeunes dans les montagnes, les forêts, les déserts et les plages, et l’inclusion des centres de tourisme pour jeunes dans le système national d’équipements touristiques et leur introduction aux diverses plates-formes, applications et expositions.

Il a également été convenu de former des cadres au ministère de la Jeunesse et des Sports à la gestion des établissements touristiques dans les différents domaines de l’animation, de l’accueil, de la commercialisation, de la cuisine et de la réservation et d’élaborer un cahier des charges pour la création de maisons d’hôtes et des agences de voyages touristiques pour les jeunes.

Concernant la promotion du tourisme sportif, il a été proposé d’encourager les investissements et les projets dans le cadre du partenariat entre les secteurs public et privé dans le domaine d’aménagement des complexes sportifs, des espaces de golf et de tennis et des circuits touristiques, d’aménager des hôtels qui reçoivent les athlètes selon les normes internationales et développer leurs services et infrastructures sportives.

Le soutien des fédérations sportives dans l’organisation de tournois, de stages et de séminaires, la désignation des champions et des célébrités sportives tunisiennes comme ambassadeurs sportifs œuvrant pour la promotion de l’image de la Tunisie et le renforcement de la diplomatie sportive ont été également parmi les points discutés lors de cette séance.

Les deux parties ont par ailleurs, discuté des moyens de restructurer la société tunisienne du le tourisme des jeunes, de résoudre les problèmes auxquels elle est confrontée et de développer ses services à travers le réaménagement des installations hôtelières y relevant.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, a souligné son souci de soutenir le tourisme de la jeunesse et du sport, compte tenu de son rôle important dans la promotion de l’image de la Tunisie et de ses caractéristiques naturelles, culturelles et touristiques.

Pour sa part, le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassan, a salué la coordination entre les deux parties, appelant à l’élaboration de visions et de programmes réalisables pour le développement du tourisme des jeunes et du tourisme sportif.