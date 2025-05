Le film de fiction “La petite dernière” de la réalisatrice franco-tunisienne Hafsia Herzi a remporté le prix d’interprétation féminine, attribué à Nadia Melliti, à la 78ème édition du Festival international de Cannes.

Le palmarès complet de cette 78ème édition tenue du 13 au 24 mai 2025 dans la ville de Cannes, a été dévoilé, samedi soir. Le Jury du 78e Festival de Cannes, présidé par l’actrice française Juliette Binoche, a remis son palmarès parmi les 22 films présentés en Compétition cette année, indique un communiqué du festival publié dans la soirée.

Le réalisateur iranien Jafar Panahi a remporté la Palme d’or, la plus haute distinction, pour « un simple accident ».

Deux autres films arabes sont également primés, « The president’s cake » du réalisateur irakien Hasan Hadi a remporté le prix de la Caméra d’or qui récompensé le premier film d’un réalisateur. Ce premier film irakien en compétition à Cannes a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs.

« Im Glad You’are Dead Now» du réalisateur palestinien a remporté la palme d’or du meilleur court métrage.

La petite dernière (1 h 46 min), troisième long métrage de Hafsia Herzi, actrice et réalisatrice française d’origine tunisienne, figurait dans la compétition officielle.

Ce film est adapté du roman éponyme de Fatima Daas. “La Petite dernière” (192 pages, 2020) est le premier roman de l’autrice française d’origine algérienne.

Nadia Melliti (23 ans) y incarne le personnage principal de Fatima”, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un tout nouveau monde. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s’émancipe de sa famille et ses traditions. Fatima se met alors à questionner son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants ? (Synopsis)

Révélée en 2007 par La Graine et le mulet du réalisateur franco-tunisien Abdellatif Kechiche, Hafsia Herzi fait ses premiers pas au cinéma en tant qu’actrice. Elle obtient pour ce rôle le prix Marcello Mastroianni à la Mostra de venise, le césar du meilleur espoir féminin en 2008 ainsi que de nombreux prix d’interprétations dans le monde entier.

Parmi ses rôles pour le cinéma tunisien, elle a joué dans « les Secrets » de Raja Amari (2009), « L’amour des hommes » de Mehdi ben Attia (2017) et dans deux autres films français de Abdellatif Kechiche, Mektoub, my love : canto uno, (2017) et “Mektoub, my love : intermezzo”, en 2019.

Après un premier court métrage en 2010 (Le Rodba), elle réalise deux longs métrages, “Tu mérites un amour” en 2019 et “Bonne mère” en 2020.

Son premier film comme réalisatrice, « Tu mérites un amour » a été présenté en 2019 à la Semaine de Critique en séance spéciale. Cette section parallèle du Festival de Cannes dédiée aux premiers et seconds films. Inspiré du poème éponyme de l’artiste mexicaine Frida Kahlo, « Tu mérites un amour » est un film totalement auto-produit qui a été applaudi par la critique.