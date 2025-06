L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, l’UNESCO, a annoncé l’ouverture des candidatures pour la première édition du « Programme “UNESCO Jeunesse pour la Paix : Leadership interculturel ». La date limite est le 22 juin courant.

L’organisation a précisé, dans un communiqué, que le programme se compose de trois phases : une première phase de formation (ateliers en ligne), suivie de l’élaboration d’un projet s’inscrivant dans les priorités et les objectifs de l’initiative (le dialogue interculturel et son rôle dans la réalisation de la cohésion sociale), puis l’adhésion définitive au réseau mondial d’alumni.

La candidature se fait via la plateforme dédiée : httpss://surveys.unesco.org/293345?lang=en

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes : avoir entre 25 et 45 ans, une expérience en leadership dans la société civile, et être porteur d’un projet communautaire dans les domaines d’intervention du programme, réalisable en six mois, afin de bénéficier d’un soutien financier de 10 000 dollars américains.