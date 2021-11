Quelque 17 start-ups tunisiennes viennent d’être sélectionnées pour recevoir les subventions AIR et AIR², dans le cadre de la deuxième session du programme Flywheel, piloté par Startup Tunisia avec le soutien de la Banque mondiale, la GIZ Tunisie et la Caisse des dépôts et consignations Tunisie.

Flywheel, qui est également un fonds destiné à soutenir les acteurs de l’écosystème des Startups en Tunisie, soutient le lancement et le développement des Startups et des structures de soutien aux Startups.

Son programme fournit une solution structurée basée sur des instruments financiers pour répondre aux défis actuels. En effet, 11 projets ont été sélectionnés pour recevoir la subvention baptisée ” AIR “, soutenant le développement du POC (Proof of Concept) des startups en phase de démarrage.

Cette subvention compense le manque d’opportunités de financement et la rareté des financements des business angles dans la phase la plus précoce de leur cycle de vie. Cet instrument qui s’élève à 30 000 dinars tunisiens (DT) est composé de 60% de subventions et 40% de subventions remboursables.

En outre, 6 startups, plus avancées dans leur cycle de développement, ont été sélectionnées pour bénéficier d’AIR² ; une subvention de préparation à l’investissement accordée aux startups en phase d’amorçage.

Cette subvention dont la valeur varie entre 150 000 DT et 200 000 DT n’est accordée qu’aux startups ayant prouvé un fort potentiel de croissance.

Pour rappel, les bourses AIR et AIR² sont attribuées à la suite d’un appel à candidatures et d’un processus d’évaluation par un comité de sélection indépendant et compétent. La prochaine session pour l’octroi de nouvelles subventions sera ouverte le 3 janvier 2022.