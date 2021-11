Cinq agriculteurs de Testour (Gouvernorat de Béja) commencent pour la première fois à exporter une quantité de grenades biologiques transformées vers l’Union Européenne après l’obtention du label ” Ecocert “.

La certification ” Ecocert ” de 50 hectares de culture du grenadier à Testour permettra de valoriser l’exportation de ce fruit vers les pays européens a indiqué à l’agence TAP la cheffe de service de l’agriculture biologique à Béja Radia Dridi.

L’exportation de la grenade transformée sous forme de jus ou confiture biologique donnera un prévalu au produit agricole et ouvrira de nouvelles perspectives en incitant les agriculteurs à adopter le modèle de l’agriculture biologique qui est de plus en plus demandée dans le marché national et international , a ajouté la même source.

La délégation de Testour produit 20% de la production nationale de la grenade soit une production annuelle de 18 mille tonnes. Les grenadiers s’étalent sur une superficie de 1300 hectares sur un total de 12 mille hectares répartis sur les différentes régions de la Tunisie.