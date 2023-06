Une journée de sensibilisation sur le thème ” Agriculture intelligente, pour une agriculture durable ” a été, organisée, jeudi, dans une ferme de grenades biologiques à Slouguia, dans la délégation de Testour (Gouvernorat de Béja), à l’initiative de la cellule d’orientation agricole à Testour, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture.

Cet évènement s’inscrit dans la troisième composante du programme d’intensification de l’agriculture irriguée en Tunisie, entamé en 2018 avec des financements de la Banque Mondiale qui s’élèvent à 100 millions de dinars, a indiqué à l’Agence TAP, la représentante de l’unité de gestion par objectifs à Béja, Rim Khemiri Moussaoui.

La journée a été consacrée au partage de nouvelles solutions, rendues possibles par l’agriculture intelligentes, en matière d’irrigation, d’engrais, et de production biologique, ainsi que des inventions tunisiennes dans le domaine des technologies vertes et de l’agriculture durable.

A cette occasion, Mourad Hafdhi, agriculteur spécialisé en agriculture biologique a appelé, dans une déclaration à l’Agence TAP, les agriculteurs à s’organiser au sein de structures et de groupements pour tirer parti de l’agriculture intelligente et de ses équipements, tels que les drones d’inspection des champs, les machines de mesure d’humidité et autres, en vue de réduire les coûts et garantir davantage d’efficacité.

Au programme de cette journée également, des ateliers de travail avec la participation de l’équipe organisatrice et de l’unité de gestion par objectifs, dans le but de diffuser les bonnes pratiques pour une agriculture durable.