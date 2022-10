“La semaine de la grenade tunisienne” se tiendra du 1er au 4 novembre 2022, à Sidi Bou Saïd, à l’initiative du Groupement interprofessionnel des fruits (GIFruits).

Cette manifestation comporte un espace d’exposition des grenades et produits dérivés provenant de principales régions productrices (Gabès, Kairouan, Nabeul et Béja), en plus des séances d’animation et de dégustation des plats à base de grenade.

Le chef du département commercial au GIF, Tarek Tira, a indiqué à l’Agence TAP qu’un programme de promotion complémentaire a été mis en place, en coopération avec les parties intervenantes pour mieux valoriser et faire connaître la grenade tunisienne.

Un programme de promotion de ce fruit se tiendra également, à l’occasion de cette manifestation, avec un projet tuniso-suisse visant à booster la commercialisation des produits alimentaires locaux sur les marchés extérieurs.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de l’évolution de la récolte des grenades en Tunisie ces dernières années, avec une production estimée à 102,6 mille tonnes, au cours de cette campagne, contre une moyenne de production de 92 mille tonnes au cours de cinq dernières années (2017-2021) et une moyenne de 76 mille tonnes (2012-2016), soit une importante hausse à des taux respectifs de 11% et de 35%.

Le gouvernorat de Gabès occupe la première place (24% de la production nationale), en produisant environ 25 mille tonnes de grenades, suivi par le gouvernorat de Kairouan (15,3 mille tonnes), puis les gouvernorats de Nabeul (14,8 mille tonnes) et de Béja (14 mille tonnes).

Le Chef du département commercial au GIFruits a souligné qu’il y a plusieurs variétés de grenades en Tunisie, rappelant la labellisation des grenades de Gabès, qui ont obtenu l’Appellation d’origine contrôlée (AOC) et la labellisation en cours des grenades de Testour.

S’agissant du volet exportation, Il a relevé que le groupement a tenu une série des séances de travail avec les parties intervenantes dans la filière, pour assurer les préparatifs de la campagne d’exportation des grenade. C’est ainsi qu’il a déjà fixé la date de démarrage de l’exportation des grenades de Gabès au 23 septembre 2022.