Le desk Europe Créative Tunisie a lancé un appel à projets “CEE Animation Workshop” au profit des producteurs tunisiens qui est co-financé par le sous-programme MEDIA.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 22 novembre 2022, sachant que le formulaire de participation est à remplir à partir du lien suivant : https://ceeanimation.eu/cee-animation-workshop-2022/

CEE Animation Workshop est un programme d’un an qui a pour but de développer des projets et améliorer les compétences des producteurs dans le domaine de l’animation.

Il est conçu sur mesure pour répondre aux besoins des producteurs et de leurs équipes créatives avec des projets d’animation en développement tous formats confondus (courts métrages, TV, longs métrages, films hybrides, XR).

Ce programme est également ouvert à un nombre limité de producteurs sans projet souhaitant développer des stratégies à long terme pour leurs entreprises.

Toutes les informations sur ce programme sont disponibles sur le site: https://ceeanimation.eu/workshops/2021-cee-animation-workshop/call/