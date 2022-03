Le Desk Europe Créative a annoncé la prolongation de la date limite de l’appel coopération 2022 pour le soutien aux projets de coopération européenne au 05 mai 2022, 17:00 (heure de Bruxelles).

Les desks Europe Créative, établis dans chaque pays membre du programme, mettent à la disposition des structures souhaitant participer dans les appels du programme Europe Créative un mécanisme de recherche de partenaires afin de favoriser la coopération transnationale et faciliter le montage des projets notamment pour les appels qui exigent la participation de plusieurs structures appartenant à des pays différents.

Les secteurs concernés sont la culture (architecture, arts visuels, design, héritage culturel, musique, littérature et édition, mode, spectacle vivant, …)

MEDIA (audio-visual, web TV, Cinema, Gaming, …) Multidisciplinaire (Culture et MEDIA).

Cet appel soutient les acteurs culturels et créatifs dans leurs démarches de collaboration à travers l’Europe afin de renforcer les capacités internationales des professionnels et des artistes, et de promouvoir l’innovation et la créativité.

Le programme Europe créative soutient des projets de coopération transnationale qui associent des organisations culturelles et créatives de différents pays participant au programme, dans l’Union européenne et au-delà.

Par son financement, “Europe créative” vise à améliorer l’accès aux œuvres culturelles et créatives européennes, ainsi qu’à promouvoir l’innovation et la créativité.

Le programme est ouvert aux organisations actives dans les secteurs de la culture et de la création. Les particuliers ne peuvent pas participer.

Les projets de coopération européenne sont des projets transnationaux impliquant des organisations culturelles et créatives de différents pays participant au programme. Ils donnent aux organisations culturelles de toutes tailles la possibilité de co-produire, coopérer, expérimenter, innover, être mobile et apprendre les unes des autres. L’action vise à améliorer l’accès à la culture et aux œuvres créatives européennes.

Le financement est disponible pour 3 catégories de projets: projets de petite, moyenne et grande échelle. Toutes les catégories sont d’une durée maximale de 48 mois.