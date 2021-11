La cheffe du gouvernement Najla Bouden s’est entretenue vendredi à Paris avec le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi en marge de la Conférence internationale sur la Libye.

“La cheffe du gouvernement a souligné à cette occasion que les relations entre la Tunisie et l’Egypte ont connu un bond qualitatif, notamment au cours des derniers mois grâce à l’échange permanent entre les présidents Saied et Al Sissi sur les dossiers africains et internationaux, d’autant que la Tunisie est membre du Conseil de sécurité de l’ONU”, rapporte le chef de la diplomatie tunisienne, Othman Jerandi.

Pour sa part, le président égyptien a salué les liens de coopération entre la Tunisie et l’Egypte, mettant en exergue le leadership de la Tunisie dans de nombreux domaines et son expérience en matière de transition démocratique.

Il a également souligné l’importance de renforcer davantage la communication entre la Tunisie et l’Egypte en vue de hisser les relations entre les deux pays à un niveau optimal et répondre aux aspirations des peuples tunisien et égyptien au progrès et à la prospérité”.