Les préparatifs engagés en prévision du 30e sommet arabe prévu fin mars à Tunis et la coordination entre les deux pays pour réunir les conditions de succès à cet événement ont été au centre de la réunion de la 14e session de la commission de concertation politique tuniso-égyptienne qui a eu lieu ce jeudi au Caire.

La réunion s’est déroulée en présence des ministres des Affaires étrangères des deux pays, Khemaies Jhinaoui et Sameh Chokri.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, les deux responsables se sont félicités du niveau excellent atteint par la coopération bilatérale, réaffirmant une volonté commune de promouvoir les relations de partenariat et de coopération.

Les deux parties ont souligné la convergence de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont en premier la cause palestinienne et la situation en Libye, à la lumière des résultats de la réunion ministérielle tripartite tenue le 5 mars courant au Caire.

La rencontre a également permis de passer en revue la situation en Syrie et au Yémen ainsi que les efforts déployés en matière de lutte contre le terrorisme, apprend-on de même source.

Par ailleurs, les deux ministres ont souligné la disposition à assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la haute commission mixte et des autres commissions sectorielles, particulièrement, la commission consulaire dans l’objectif d’améliorer les conditions de transport et d’hébergement des membres de la communauté des deux pays.

Volet économique, il a été convenu d’intensifier davantage les efforts pour développer la coopération et les relations de partenariat, à travers l’augmentation du volume des échanges commerciaux et la facilitation de l’écoulement des produits et services des deux pays.