Dans le cadre de sa participation à la réunion ministérielle préparatoire du 33e Sommet arabe tenue à Manama (Bahreïn), le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a eu, mardi, des entretiens avec ses homologues de Jordanie, du Yémen et de Syrie.

En toile de fond de ces entretiens, les relations bilatérales entre la Tunisie et ces trois pays, les “projets” de résolution inscrits à l’ordre du jour du sommet arabe et la situation dans les territoires palestiniens occupés.

Lors de son entretien avec le vice-Premier ministre et ministre jordanien des Affaires étrangères et des Expatriés, Aymen Safadi, le chef de la diplomatie tunisienne a passé en revue des relations bilatérales privilégiées entre les deux pays, mettant l’accent sur l’importance de la tenue de la commission mixte le plus tôt possible.

Au cours de la réunion, les deux parties ont évoqué les questions importantes d’intérêt commun, notamment, la guerre génocidaire menée par l’entité sioniste contre le peuple palestinien ainsi que les projets de résolution qui seront soumis au Sommet arabe qui se tiendra, jeudi, à Manama.

Volet relations tuniso-yémenites, la coopération bilatérale entre les deux pays a été largement débattue lors de la réunion de Nabil Ammar avec son homologue du Yémen, Shaya Mohsen Al-Zindani.

Dans ce contexte, les deux parties ont discuté des moyens de promouvoir ces relations et de les booster davantage dans les différents domaines et secteurs. Ils ont également évoqué les projets de résolution du Sommet arabe en vue ainsi que la situation au Yémen.

Lors de sa réunion avec son homologue syrien, Fayçal Mekdad, le ministre des Affaires étrangères a appelé à la nécessité de multiplier les échanges de visites entre les hauts responsables des deux pays.

Les deux parties ont aussi évoqué les relations de coopération privilégiées unissant la Tunisie et la Syrie dans les différents domaines, passant en revue les derniers développements dans les territoires palestiniens occupé