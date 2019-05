Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a eu, samedi, un entretien téléphonique avec son homologue égyptien, Sameh Choukri, qui a porté sur les développements de la situation en Libye.

Ils ont réaffirmé la nécessité de poursuivre les efforts en vue d’inciter les frères libyens à “un arrêt immédiat des combats et à la reprise du processus politique”.

Il s’agit, aussi, de les convaincre de surmonter les différends et de parvenir rapidement à une solution politique consensuelle au conflit, sous l’égide des Nations Unies, indique le département des Affaires étrangères.

En outre, les deux parties ont convenu de tenir, dans les prochains jours, à Tunis, une réunion groupant les ministres tunisien, algérien et égyptien des Affaires étrangères, et ce dans le cadre de l’initiative du président Béji Caïd Essebsi pour un règlement politique global en Libye et des efforts menés par ces trois pays pour une résolution des tensions et la reprise des pourparlers politiques.