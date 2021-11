Un protocole d’accord a été signé entre Tunisia Africa Business Council (TABC) et la Chambre de commerce et d’industrie du Niger (CCIN) pour développer les échanges commerciaux et les investissements entre les entreprises tunisiennes et nigériennes.

Signé lors d’une mission de prospection multisectorielle à Niamey (Niger), du 09 au 13 Novembre 2021, vise, également, à développer le partenariat entre les acteurs économiques en Tunisie et en République du Niger.

En vertu de cette convention, les deux parties s’engagent à identifier et poursuivre des champs d’interventions spécifiques pour la promotion et le développement des rapports bilatéraux, des échanges commerciaux et du partenariat économique.

Le TABC est appelé à informer la CCIN sur l’organisation des foires commerciales, des événements de promotion commerciales et économique, des missions d’investissements et des entrepreneurs pour le développement des initiatives économiques aussi bien commerciales que productives en Afrique.

Elle oeuvre avec la CCIN à donner la meilleure image possible des deux parties pour rayonner sur la scène économique nationale et internationale et consolider leurs notoriétés en Afrique.

Tunisia Africa Business Council (TABC), est une organisation non gouvernementale fondée par des acteurs économiques et des personnalités dont la mission est d’accompagner les entreprises tunisiennes sur les marchés africains.