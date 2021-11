L’agence de notation internationale Fitch Ratings a relevé la note nationale d’Enda Tamweel de BBB- tendance stable à BBB tendance stable, et a maintenu la note F3 respectivement sur le long et court terme en les assortissant d’une “perspective stable“.

L’agence de notation souligne que le relèvement de la note reflète principalement l’amélioration du profil de financement d’Enda par rapport aux autres émetteurs nationaux, y compris les autres institutions financières non bancaires (IFNB). Ceci est principalement dû au bon accès d’Enda au financement des institutions de financement du développement (IFD), comme le montre la proportion croissante du financement des IFD dans la composition du financement d’Enda.

Si elle relève que les notations à l’échelle nationale sont une opinion de la solvabilité par rapport à l’univers des émetteurs et des émissions dans un pays, Fitch Ratings juge qu’Enda conservera un bon accès aux financements à court et moyen terme malgré un contexte difficile marqué par un manque de liquidités.

L’agence affirme que la notation d’Enda montre sa solidité, sa rentabilité et sa bonne santé financière dans un environnement de défiance où la note souveraine de la Tunisie vient d’être récemment abaissée.

Elle souligne qu’Enda a connu une croissance rapide au cours des dernières années grâce notamment à l’évolution de son portefeuille qui a augmenté à un taux moyen annuel de 28% durant les quatre dernières années. L’agence de notation impute cela principalement au rôle précurseur de l’institution dans l’inclusion financière et sociale des populations vulnérables.

L’agence de notation fait observer qu’Enda demeure la seule source de financement pour bon nombre d’emprunteurs en quête de fonds de roulement sur le court et moyen terme.

Enda se positionne comme un acteur clé du développement économique et social par le rôle actif qu’elle joue dans la promotion de l’auto-entrepreneuriat et de l’auto-emploi.

Depuis sa création, Enda a servi près d’un million de personnes et a accordé plus de 3, 8 millions de prêts. L’institution intègre les enjeux de l’émancipation des femmes, du leadership des jeunes et de la promotion du développement durable dans sa stratégie et s’appuie sur la diversité et la flexibilité des prestations qu’elle met en place pour toucher toutes les franges sociales.

Première institution de microfinance en Tunisie, Enda compte 430 000 clients ayant un prêt en cours et d’un encours de crédit de 1,005 milliard de dinars.

Fitch Ratings juge d’ailleurs que la qualité des actifs est restée solide et stable en dépit des mesures mises en œuvre pour contenir l’impact de la crise sanitaire de Covid-19, ajoutant qu’Enda a réussi à générer une forte rentabilité nonobstant la volatilité du marché.

Par cette nouvelle distinction, Fitch Ratings salue les performances d’Enda en matière de stabilité et de solidité financière.

Cette nouvelle distinction vient couronner un travail de longue haleine, une détermination et une volonté de développement à tous les niveaux pour se hisser aux meilleurs standards internationaux.

La notation de Fitch Rating intervient dans la foulée de la certification MSI 20000 dédiée à la qualité financière des entreprises. Elle réaffirme à la fois la bonne santé financière d’Enda et l’excellence de son système de gouvernance et de gestion.

A propos d’Enda Tamweel :

Créée par l’organisation non gouvernementale internationale Enda inter-arabe, pionnière du secteur de la microfinance en Tunisie depuis 1995 avec un portefeuille de 430 000 clients actifs et un encours de plus de 1,005 milliard de dinars, Enda Tamweel opère à travers un réseau de 103 agences et 5 guichets mobiles desservant principalement les régions isolées.

Enda Tamweel apporte une forte contribution au développement économique du pays en assurant l’inclusion financière des populations vulnérables, privilégiant les femmes, les jeunes et les populations rurales. En encourageant l’auto-emploi par la promotion de l’entrepreneuriat, elle aide un grand nombre de jeunes et de femmes à gagner leur vie par leurs propres efforts et à recouvrer leur autonomie.