L’agence de notation Moody’s vient de réviser ses perspectives pour le système bancaire tunisien, les ramenant de négatives à stables. « Ces perspectives reposent sur la capacité démontrée du gouvernement à honorer ses engagements relatifs au remboursement de la dette et sur la réduction du risque d’incident de crédit souverain », a expliqué l’agence dans une note publiée récemment.

Toutefois, Moody’s a estimé que « la faible croissance économique, les importants déséquilibres budgétaires et extérieurs, les tensions financières relativement fortes et la forte exposition des banques à la dette souveraine continueront de limiter l’amélioration de la solvabilité et de la liquidité au cours des 12 à 18 prochains mois ».

L’agence de notation a révisé à la hausse la note de quatre banques tunisiennes. Il s’agit de l’Amen Bank, de la Banque de Tunisie, de la Banque internationale arabe de Tunisie (Biat) et de la Société Tunisienne de Banque (STB), qui ont vu leurs notes de dépôt à long terme revalorisées, passant de Caa2 à Caa1.

Par ailleurs, les notations des risques de contrepartie à long terme ont été révisées pour la Banque de Tunisie (BT) et la BIAT, passant de Caa1 à B3, alors que la note de la STB a été réévaluée de Caa2 à Caa1.