L’agence de notation nationale PBR Rating a réalisé une évaluation de Zitouna Capital dans le cadre de l’attribution d’une notation financière en matière gestion d’actifs. Cette analyse a permis d’évaluer l’organisation de la société ainsi que la qualité de la gestion de ses fonds. A l’issue de l’évaluation, l’agence de notation PBR Rating s’est prononcée en octroyant à Zitouna Capital la Note de AMQR [B+] (Asset Management Quality Rating) avec perspective positive. Le rapport complet a été remis par M. Souheil Skander, Président Directeur Général de PBR Rating, à M. Mounir Fakhet, Directeur Général de Zitouna Capital.

Zitouna Capital, filiale de Banque Zitouna, s’est rapidement distinguée comme un acteur important du Private Equity en Tunisie malgré son arrivée récente sur le marché. Fondé au début de l’année 2019, l’établissement figure parmi les premières sociétés de gestion de fonds d’investissement respectant les principes de l’investissement islamique. Depuis sa création, le gestionnaire de fonds s’appuie sur une stratégie axée sur la conception et la gestion de FCPR (Fonds Communs de Placement à Risque), avec un focus particulier sur les projets implantés dans les zones de développement régional ou en phase de restructuration. Cette approche offre aux souscripteurs des fonds gérés par Zitouna Capital un avantage fiscal notable tout en soutenant des initiatives à fort impact.

À ce jour, Zitouna Capital gère neuf fonds communs de placement à risque, dont les tailles varient entre 30 et 60 MTND pour un actif sous gestion de 363 MTND. La mission de notation souligne que le gestionnaire parvient systématiquement à atteindre ses objectifs de collecte. L’un des principaux atouts de la société réside dans le soutien apporté par Banque Zitouna, tant sur le plan du financement des fonds gérés que par l’accompagnement sur le volet conformité règlementaire et charaïque.

En termes de gestion des risques, la mission de notation estime que Zitouna Capital présente une exposition limitée aux risques de contrepartie, notamment en ce qui concerne les catégories de risques de financement, les risques financiers et les risques de conformité. Par ailleurs, la mission juge que les moyens d’atténuation des risques sont satisfaisants au stade actuel de développement de l’activité de la société. Néanmoins, un renforcement des mécanismes de gestion des risques est à ce stade souhaitable afin de consolider la résilience de l’organisation.

Par ailleurs, au terme du premier semestre 2024, le fonds « Zitouna Moucharaka I » a enregistré deux opérations de sortie dont une cession totale, avec un retour sur investissement de plus de 50%.

La mission de notation juge que la gestion financière intrinsèque de la société ne génère pas un risque significatif sur son degré d’efficacité opérationnelle et la continuité de son activité à court et à moyen terme. L’évaluation de la rentabilité sur la période analysée a fait ressortir un taux de croissance annuel moyen du résultat net de 55% et une rentabilité financière moyenne de 50%.

Dans l’ensemble, PBR Rating estime que Zitouna Capital présente une organisation et des projets de structuration adéquats au regard de son actif sous gestion, à date, avec des axes d’amélioration, notamment en matière de gestion des risques. Concernant les investissements, bien que les performances soient jugées satisfaisantes, il est encore prématuré d’évaluer pleinement la qualité du portefeuille en raison de la jeunesse de certaines participations. Enfin, la mission a souligné l’importance de l’élargissement des cibles d’investissement et la création d’autres types de fonds afin de renforcer la flexibilité et maximiser la rentabilité de l’activité de la société.

A propos de PBR Rating :

L’agence de notation financière PBR Rating, initiée et parrainée par le Conseil Bancaire et Financier (anciennement Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers), a été inaugurée en mai 2018 par le ministre des Finances. L’agence a pour vocation le déploiement et la diffusion de solutions de notations financières et extra-financières, ainsi que la publication d’études et de recherches économiques, contribuant à la transparence et à l’efficience de l’information financière, pour l’ensemble des intervenants économiques, nationaux ou internationaux, sur le marché tunisien.

A propos de Zitouna Capital :

Fondée en 2019, Zitouna Capital est une société de gestion de fonds communs de placement à risque et une filiale de Banque Zitouna. Elle se distingue comme l’une des premières sociétés de gestion entièrement conformes aux normes charaïques.

A propos de la notation AMQR :

Notation Asset Management Quality Rating (AMQR) est une mission d’évaluation financière et organisationnelle, dont le but est d’apprécier la qualité de gestion des actifs financiers détenus par une structure spécialisée en la matière. La mission permet au bénéficiaire de se doter du diagnostic et des clés de perfectionnement de son activité d’investissement et de création de valeurs, ainsi que d’une note de qualité financière permettant de valoriser ses capacités techniques et managériales dans le domaine de l’investissement et de la gestion d’actifs, au regard de l’ensemble de son environnement économique et financier. La notation AMQR se décline sur une échelle allant de A] à [E].