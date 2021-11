Le ministère de l’Environnement a annoncé lundi soir, la reprise de l’activité de la décharge d’El Kenna dans la délégation d’Agareb, dans le gouvernorat de Sfax, étant donné que c’est une décharge publique, ayant pour rôle la limitation des dangers environnementaux, sanitaires et économiques.

“La décision de la réouverture de la décharge a été prise concomitamment avec d’autres mesures, dont le lancement immédiat de travaux de réaménagement, en attendant la mise à niveau du site.

Il s’agit également, d’extraire les gaz et de les traiter, en intensifiant les opérations d’élimination des odeurs, ainsi que d’assurer un traitement contre les insectes, le nettoyage et la levée des déchets accumulés dans les quartiers et dans des points anarchiques dans le gouvernorat, en associant toutes les parties concernées.

Les opérations de contrôle de la qualité d’air et de la pollution issue des entreprises industrielles, seront aussi, renforcées “.

Les mesures d’accompagnement concernent encore, la gouvernance et la structuration du système de gestion des déchets, en incitant les industriels dans la région d’Agareb à adhérer à la responsabilité sociétale et à améliorer le cadre de vie dans la région.

Le ministère a également souligné, la participation de la société civile dans l’exécution de la stratégie de gestion des déchets.

Pour rappel, le chef de l’Etat, Kaïs Saïed s’est entretenu hier lundi, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden et le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine sur la situation environnementale dans le pays et en particulier dans la région de Sfax.

L’objectif était de prendre des décisions urgentes permettant de lever les déchets accumulés dans le gouvernorat de Sfax, depuis la fermeture de la décharge d’El Kenna, le 27 septembre 2021.

Saïed a chargé le ministre de l’Intérieur, d’intervenir en urgence pour mettre fin à la situation environnementale catastrophique dans la région de Sfax.