Tunisie Telecom, premier sponsor de la culture en Tunisie, renouvelle cette année son partenariat avec les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), événement incontournable des cinéphiles tunisiens, africains et arabes, et ce après une édition 2020 marquée par la pandémie mais qui a quand même pu avoir lieu dans une version digitale grâce entre autres au soutien indéfectible de Tunisie Telecom.

L’édition 2021 des JCC, qui va s’ouvrir ce samedi 30 octobre, verra la participation de Tunisie Telecom sous un jour nouveau.

En effet, Tunisie Telecom, marque citoyenne et responsable a voulu marquer cette nouvelle édition par une initiative originale et humaine en invitant des enfants atteint du syndrome de la trisomie 21 à vivre leur rêve, celui de côtoyer leurs stars préférées lors de l’inauguration : Nidhal Saadi, Kamel Touati, Pika et tant d’autres accompagneront ces jeunes issus de l’association Arc-en-Ciel lors de la montée des marches.

Cette montée glamour à leurs côtés sur le tapis rouge se fera comme il se doit puisque la styliste Hanen el Euch leur aura dessiné des tenues de stars spécialement conçues pour l’inauguration.

L’objectif est de faire de cette soirée un souvenir inoubliable pour ces jeunes pleins d’émotion qui grâce à la magie du cinéma, l’énergie et la disponibilité de tous se sentiront remplis d’espoir et de joie, les étoiles plein les yeux.

Tunisie Telecom a fait de la promotion de la culture, du savoir et de l’égalité des chances un axe stratégique de son positionnement. Tunisie Telecom se veut se veut un facilitateur d’intégration de tous les citoyens. La culture est justement un très beau vecteur d’intégration, c’est pourquoi l’occasion des JCC est une belle invitation à renouer avec la vie, les rêves et la magie du cinéma.

Tunisie Telecom remercie toutes les personnes qui se sont gracieusement associées à cette initiative et notamment Monsieur Mehdi Ben Abdallah professeur universitaire si impliqué avec ses étudiants à servir la cause des enfants.

Tunisie Telecom souhaite une bonne semaine de JCC à tous.