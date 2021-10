Le comité d’organisation du festival international des dattes de Kébili a démarré les préparatifs pour l’organisation de la 37ème édition du festival qui se déroulera les 18, 19 et 20 décembre 2021.

Moyennant un budget de 150 mille dinars, la nouvelle édition du festival a pour objectif la valorisation du palmier comme symbole historique et source de développement pour la région, a souligné, vendredi 29 octobre 2021, le directeur de la 37ème édition, Abdelmajid Marmouri, cité par l’agence TAP.

Pour cette édition, le Festival international des dattes s’ouvrira un peu plus sur l’espace africain a souligné le directeur en ajoutant que plusieurs pays seront au rendez-vous pour partager leurs cultures et coutumes autour des dattes et du palmier à l’instar de l’Algérie, la Libye, le Tchad, les Iles Comores et le Niger.