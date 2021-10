Le renforcement de la coopération et du partenariat économique entre la Tunisie et la Libye, au service de l’intérêt des deux pays et des deux peuples frères, a été au centre d’un entretien tenu samedi, entre le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saied et le ministre libyen de l’Economie du gouvernement d’union nationale, Fakher Bouferna.

Selon un communiqué du ministère de l’Economie , “les deux ministres ont souligné l’importance d’intensifier les rencontres et les manifestations pour permettre au secteur privé ainsi qu’aux structures publiques d’explorer les opportunités d’investissement et les échanges dans tous les domaines, pour les exploiter au mieux”.

“L’objectif est de construire un partenariat stratégique et diversifié au service du développement et du progrès économique et social dans les deux pays.