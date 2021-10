En marge du Salon MEDIBAT 2021, un protocole de coopération a été signé entre la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) et la Chambre de commerce tuniso-tchèque. L’accord a été paraphé par Ridha Fourati et Pavel MartiniK, respectivement président de la CCIS et directeur général de la CTT.

Ils ont souligné l’importance de la coopération et du partenariat entre les deux chambres dans de nombreux domaines, entre autres la promotion de l’huile d’olive, des produits de la mer tunisiens et de la technologie tchèque de pointe.

Ils ont également appelé à soutenir les activités commerciales et industrielles de la Tunisie dans l’espace européen à travers la République tchèque, et de la République tchèque dans l’espace africain à travers la Tunisie.