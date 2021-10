La CCI de Sfax a mis en place une équipe médicale pour superviser le respect des mesures sanitaires contre le coronavirus, et ce à l’occasion du Salon MEDIBAT 2021.

En plus, le service de médecine du travail et maladies professionnelles de l’Hôpital Hedi Chaker de Sfax, en coordination avec la Chambre, a pris en charge d’un convoi médical à l’intérieur du Salon pour la vaccination anti-coronavirus de tous les visiteurs et exposants non encore vaccinés.