Le forum scientifique s’est distingué par la présence de Bréhima Kamena, ministre de l’Urbanisme, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population du Mali, Ildemaro Villarroel, ministre du Pouvoir Populaire de l’Habitat et du Logement du Venezuela, le ministre de la Province « Mian Dombe » de la République Démocratique du Congo, avec la participation d’un groupe d’experts, universitaires et spécialistes en génie civil et architectural, affaires économiques et environnementales, qui ont présenté une série d’interventions et de résultats d’études, de travaux sur le terrain et d’expérimentations liés aux technologies modernes liées à la construction.

Sahbi Al-Qarji, président de l’Organisation tunisienne des architectes et membre du Conseil d’administration de la Fédération internationale des architectes, a noté dans son discours que le forum et le Salon coïncident avec la célébration de la Journée internationale de l’architecture. Et que Sfax est connue comme étant “la ville du travail et de la construction”, soulignant la profondeur culturelle que la ville incarne et ses repères architecturaux et culturels et historiques.

Il a également évoqué les relations entre Sfax et de nombreux pays africains, notamment le Mali, avec lequel elle entretient d’excellentes relations économiques et de construction.

Les développements dans les technologies du bâtiment ont constitué le premier axe de l’événement, qui comprenait plusieurs interventions sur la numérisation du secteur de la construction et l’impact de l’IoT, les concepts et technologies de construction avec la technologie 4.0, la valorisation du système d’information géographique (SIG), et sur l’architecture de l’après-Covid-19.

Dans le deuxième axe du forum, des interventions ont été faites sur le Factory smart building, l’impact de la Covid-19 sur l’état des risques de l’emploi dans le secteur du BTP, les indicateurs de communication et de sécurité dans les bâtiments, la technologie au service de la sécurité, et le nouveau concept de construction…

Le professeur Imad Al-Qarkouri s’est interrogé dans son intervention sir le logement sera encore différent.

Le forum a également inclus une expérimentation de construction de la Banque Populaire au Burundi et une intervention sur l’adoption du projet Taparura pour les technologies des industries intelligentes 4.0 dans les infrastructures.