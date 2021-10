Une série de mégaprojets d’infrastructure à réaliser dans nombre de pays africains dans le cadre du Partenariat Public Privé (PPP) a été présentée vendredi, dans le cadre du Forum économique de la 16ème édition du Salon Méditerranéen du Bâtiment (MEDIBAT 2021), qui se tient actuellement à Sfax du 6 au 9 octobre, à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS).

Point focal de la manifestation, ce forum traite du thème du “Renforcement du Partenariat Public Privé (PPP) dans le secteur du bâtiment et de l’infrastructure” . Y ont pris part, à l’instar des éditions précédentes, des ministres, d’éminentes personnalités, et de hauts responsables de plusieurs pays qui ont présenté les grands projets d’infrastructure de base à réaliser dans leurs pays respectifs, à savoir le Congo Brazzaville, le Mali, le Cameroun, le Gabon, la République Démocratique du Congo et le Venezuela.

Le ministre de l’Urbanisme du Mali, Bréhima Kamena a fait savoir que les professionnels du BTP et du bâtiment et leurs partenaires considèrent le “MEDIBAT”, comme un lieu privilégié et une opportunité inestimable pour échanger les expériences et nouer des partenariats stratégiques et profiter de l’expérience confirmée de la Tunisie en la matière.

Il a évoqué, par ailleurs, le Programme des logements sociaux entrepris par son pays dans le cadre de partenariat avec le secteur privé et les entreprises de nombreux pays dont le Venezuela ainsi que le grand projet d’aménagement urbain des berges du Fleuve Niger à Bamako.

Le Directeur général de la construction au ministère de la construction, de l’urbanisme et de l’habitat au Congo Brazzaville, Germain Moutassi a présenté les opportunités d’investissement dans le bâtiment et les infrastructures de base (infrastructure routière et d’énergie) dans son pays.

Il a fait état d’un besoin énorme en termes d’urbanisation et de création de logements, avec la nécessité de construire 15 mille logements par an, mettant en exergue la richesse du pays et de son environnement naturel. Deux grand projets sont programmés: un pont route-rail et les ” routes d’intégration sous régionale ” dont celle liant le Congo à la RDC et l’Angola dans le sud-ouest du pays et les routes-ceintures .

Dans le domaine de l’énergie, plusieurs grands projets sont à accomplir en vue de générer 1690 MW supplémentaires. Il s’agit de la construction de barrages dans nombre de régions. Il a ajouté qu’il est programmé la construction de 4 zones économiques spéciales à Pointe-Noire et à Brazzaville.

Passant en revue les projets de réalisation des logements sociaux au Gabon, le représentant de la Société National Immobilière du Gabon, Mombo Jean Michel a, de son côté, fait savoir que cette institution a construit 11 mille logements et a besoin actuellement de réaliser près de 700 logements dans quelques sites à Libreville pour 2022 dans le cadre de PPP.

Les représentants du Cameroun ont énuméré les projets d’infrastructure qui présentent de vraies opportunités à saisir dans le cadre du PPP et dans lequel ce pays ” recherche des partenaires financiers et techniques pour leur réalisation “.

Il s’agit, entre autres, d’un projet de construction d’une Usine de Plastique biodégradable utilisé pour l’emballage dans le cadre de recherche de produits alternatifs et d’un deuxième grand projet immobilier, pour la construction de 5 mille logements sociaux sur 200 hectares à Douala.

Accaparant le gros lot des travaux, la République Démocratique du Congo (RDC) a proposé une panoplie de projets de construction.

Le Gouverneur de la Province de Maindombe Mbombaka a fait savoir que les opportunités d’affaires se présentent dans plusieurs provinces du pays (dont Maindombe, Kinshasa, Kongo central) qui connaissent une stabilité et regorgent de richesses (or, mercure rouge, cuivre, eau…) favorables au développement et aux partenariats. De grands projets dans l’énergie solaire et plusieurs autres secteurs d’infrastructures peuvent être réalisés et profiter du climat favorable et à la sécurité de paiement qui présente le pays.

Pour sa part, le Ministre provincial chargé des infrastructures BIDI NDOMA BIGAS a présenté les grands projets de construction à réaliser dans la province du Kongo Centrale qui consistent essentiellement, en des logements sociaux, la construction de 10 hôpitaux modernes par territoire, de 10 écoles par territoire, l’électrification rurale, la construction d’un port en eau profonde a Banan et la modernisation des routes provinciales et nationales.

Faustin Lokuma, notable de la province de MainDombe considère qu’il y a autant de projets à réaliser dans le cadre du PPP à la RDC, tout en exploitant son potentiel et sa richesse inestimables et inexploités jusque-là.

Le Directeur provincial de Maindombe de l’Office des voiries et drainage, Ndemi Kyling Jean Willy a parlé du besoin de construire 3 grands Boulevards de plusieurs kilomètres d’un montant de 35 millions de dollars américains en plus de plusieurs autres voies des villes de l’ordre 15 Millions de dollars.

Pour sa part, le Président de la Chambre de Commerce Mixte RDC-Tunisie, Amedie Munsini Mbakala, a énuméré plusieurs projets programmés à Kinshasa au titre de 2022 dont deux grands projets se rapportant à la nouvelle ville de Kitoko et la Corniche de Kinshasa longeant le Fleuve du Congo, en plus des projets de logement social.

En plus des pays africains qui ont été majoritairement représentés dans le forum, celui-ci a connu une participation sud-américaine, celle du Venezuela.

Le ministre vénézuélien du Pouvoir Populaire de l’Habitat et du Logement, Ildemaro Villarroel, a, en effet, mis en exergue l’intérêt du Salon MEDIBAT et du forum économique qui favorise l’échange d’expériences diverses. Il a présenté l’expérience du Venezuela en matière de construction des logements sociaux et la nouvelle technologie de construction des habitations avec des substances issues du pétrole (petrocasas/petromaisons).

Le système de protection sociale au Venezuela et le programme de logements sociaux initié depuis 2011 (auto-construction du logement par l’habitant moyennant des crédits avantageux) ont permis l’atténuation des inégalités sociales et l’inclusion des classes défavorisés, a ajouté le ministre vénézuélien.

Auparavant, la Directrice générale de la CCIS (Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax), Ikram Makni avait souligné que la forte présence étrangère au Forum économique et au Salon MEDIBAT en général, témoigne de l’intérêt que suscite ce salon qui offre des opportunités d’investissement, d’échange et de partenariat.