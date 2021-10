Dans la soirée du jeudi 7 octobre, en marge du Salon MEDIBAT 2021, il a été annoncé la création d’une antenne du réseau d’affaires Africalink/TUNISIE, un réseau d’hommes d’affaires africains et européens qui s’est constitué il y a quelques années et qui compte aujourd’hui 170 membres.

Ridha Fourati, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, s’est félicité de l’aboutissement du travail fourni par la Chambre pour la mise en place de l’antenne dudit réseau en Tunisie, qui sera au service des hommes d’affaires membres.

Pour sa part, Frédéric RONAL, président de la Chambre de Marseille, a dressé un bilan historique de la mise en place de ce réseau en tant que dispositif de service aux entreprises, indiquant que ses principaux objectifs sont de mettre en relation les hommes d’affaires et d’établir une coopération entre eux pour tirer des bénéfices mutuels. Il dira que son succès repose sur la coexistence, la solidarité, la volonté et la capacité de donner pour réaliser un accompagnement fructueux.

L’ambassadeur du réseau en Tunisie, Slim Zeghal (homme d’affaires de Sfax), a exprimé sa conviction de l’importance du réseau Africalink pour offrir un meilleur environnement pour les mouvements transfrontaliers et la coopération entre hommes d’affaires, car cette structure offre un espace de connaissance et d’échange d’informations et d’avantages. Il se dit confiant que ce réseau trouvera une forte participation des hommes d’affaires tunisiens.

Un certain nombre d’hommes d’affaires tunisiens ont déjà commencé à rejoindre ce réseau avant même la fin de la cérémonie.