Le Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC) organise une mission de prospection multisectorielle à Niamey (Niger), du 09 au 13 novembre 2021.

Au programme de cette mission, des rencontres avec les ministres et les cadres supérieurs de l’administration nigérienne ainsi que les hommes et les femmes d’affaires locaux.

Un comité d’organisation a été mis en place par la Chambre de commerce et d’industrie du Niger pour bien préparer la mission selon les exigences et les besoins des membres de la délégation. Des rencontres de Networking ciblées seront programmées ainsi que des visites d’entreprises.

A noter au passage que la superficie du Niger est de plus de 1,2 million de Km2, ayant des frontières avec l’Algérie et la Libye au nord, le Tchad à l’est, le Nigeria et le Bénin au sud et le Burkina Faso et le Mali à l’ouest, faisant de lui un carrefour d’échanges entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne.

BTP et infrastructure, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, santé, industrie mécanique et électrique, services financiers, TIC, ingénierie sont les secteurs visés par cette mission.