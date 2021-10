Le Forum Dell Technologies Emerging Africa, qui se veut une occasion de mettre en avant toute la puissance des technologies transformatrices, se tiendra le 6 octobre prochain à l’initiative de Dell Technologies.

Ce forum réunira des chefs d’entreprise et des experts du secteur et constituera l’occasion de partager leurs points de vue sur la façon avec laquelle la technologie est capable de contribuer à façonner le succès futur des entreprises, indique un communiqué de “Dell Technologies”.

L’événement servira également de plateforme à Dell Technologies pour présenter son portefeuille de solutions ultra-innovantes et dédiées aux entreprises et au grand public, ajoute le communiqué.

La transformation numérique représente désormais une priorité pour les entreprises et pour les gouvernements d’Afrique de l’Est, de l’Ouest et du Centre. Face à cette appétence grandissante de l’Afrique pour la transformation numérique, Dell Technologies demeure fidèle à son engagement qui consiste à fournir à ses clients africains et autres des technologies avancées à même de favoriser la continuité de leurs activités et la croissance de leurs entreprises.

La session principale sera dirigée par Mohammed Amin, vice-président Dell MERAT, qui abordera les différents sujets liés à l’accélération de la transformation numérique et à la manière avec laquelle les entreprises doivent travailler à renforcer leur résilience et leur agilité.

Durant l’événement, plusieurs intervenants de haut niveau et de CXO partageront également leurs connaissances sur les technologies numériques et leur capacité à améliorer la productivité et la rentabilité des entreprises.

Des sessions informatives sont également prévues, lesquelles examineront la manière avec laquelle les entreprises de l’Afrique émergente sont capables de préparer leur avenir numérique et de favoriser leur succès commercial à travers l’adoption de technologies telles que le cloud hybride, la périphérie, la 5G, l’IA/ML, la gestion des données et la sécurité.

Pour Habib Mahakian, vice-président Afrique émergente de Dell Technologies, l’objectif principal consiste à aider les entreprises à mieux accélérer leurs initiatives de transformation socio-économique et commerciale, mais aussi à soutenir les pays de l’Afrique émergente dans leur effort d’adoption d’un programme d’innovation qui soit à la fois efficace et complet.

“La crise sanitaire liée à la pandémie nous a démontré à quel point les technologies numériques peuvent avoir un impact extrêmement positif sur l’accélération de la croissance, il est donc important que les entreprises puissent continuer à développer leur infrastructure informatique pour pouvoir être hautement compétitives au sein d’un monde hyper numérisé”, a-t-il fait savoir…

En travaillant en étroite collaboration avec des membres du gouvernement, mais aussi avec des clients opérant dans des secteurs aussi variés que ceux des services financiers, du pétrole, du gaz, des soins de santé ou encore de l’éducation, Dell Technologies ne ménage aucun effort pour que l’Afrique émergente puisse mieux exploiter toute la puissance de la technologie et stimuler davantage la croissance à long terme de ses entreprises, conclut le communiqué.

D’après communiqué