La Libye est l’invitée d’honneur de la 16ème édition du Salon méditerranéen du bâtiment (MEDIBAT), organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS), du 6 au 9 octobre 2021, à la Foire international de Sfax.

Lors d’une conférence tenue à 48 heures de la manifestation, les organisateurs ont annoncé la participation de 17 pays (Afrique, Europe, Amérique Latine), à savoir la Tunisie, la Libye, le Cameroun, l’Algérie, la République Démocratique du Congo, le Congo Brazzaville, le Mali, le Gabon, le Sénégal, le Nigeria, la Côte d’Ivoire, la France, l’Allemagne, la République Tchèque, l’Ukraine, l’Indonésie et le Venezuela.

En plus des exposants qui représentent divers secteurs d’activités du domaine de la construction et du BTP, 11 délégations officielles et 4 ministres seront présents à cet événement.

En effet, parmi les ministres qui ont confirmé leur participation, le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme de la Libye, le ministre de l’Urbanisme et des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la population du Mali, le ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat du Congo-Brazzaville et le ministre du Pouvoir Populaire de l’Habitat et du Logement du Venezuela, mais aussi des conseillers de ministres dans les gouvernements du Cameroun et du Sénégal.

Des institutions et réseaux d’affaires prestigieux seront représentés par leurs premiers responsables ou délégations. Parmi ces structures, figurent la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF), la Chambre de commerce arabo-asiatique (AACC) et le réseau d’affaires Africalink qui lancera officiellement le Comité Africalink Tunisie, à l’occasion du Salon.

Lors de la conférence de presse, les organisateurs de la 16ème édition de MEDIBAT ont mis l’accent sur l’organisation de la Journée Libye portant sur ” Les projets de partenariat tuniso-libyens et la reconstruction de la Libye ” et qui se tiendra le 7 octobre 2021.

Tout au long du Salon, plusieurs manifestations parallèles seront proposées à l’instar du Forum scientifique, du Forum économique, du Forum de l’entrepreneuriat ou encore une table ronde autour du thème ” L’architecture post-Covid 19 ” .