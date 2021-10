Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a conclu, vendredi 1er octobre 2021, des contrats de programme de recherche avec 8 instituts et centres de recherche en Tunisie qui sont actifs dans différents secteurs, entre autres la santé, l’agriculture et la technologie de la mer.

Ces contrats concernent notamment l’Institut Pasteur, le Centre national de cartographie et de télédétection, le Centre de biotechnologie de Borj Cedria, l’Institut national du patrimoine.

Selon ces contrats, 35 laboratoires de recherche seront renouvelés ainsi que la création de deux nouveaux laboratoires à l’institut Pasteur en plus de la création de 6 nouvelles unités spécialisées permettant l’ouverture à l’environnement économique et social.

Dans une déclaration à la TAP, Olfa Ben Ouda, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a précisé que le système de recherche scientifique en Tunisie, grâce aux résultats importants réalisés, a confirmé son ouverture sur son environnement économique en Tunisie.

Elle a par la même occasion mis en relief les efforts déployés durant la pandémie, notamment au niveau des centres de recherche à l’institut pasteur. Ben Ouda a aussi souligné l’impératif de mettre en valeur davantage le système de la recherche scientifique à travers une bonne gouvernance et l’adoption d’une vision en harmonie avec les besoins du pays.