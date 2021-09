L’Institut de recherche pour le développement (IRD) et l’ambassade de France en Tunisie organisent une réunion de lancement du projet « Accompagnement et promotion d’une innovation scientifique durable en Tunisie » (APIS), financé par le Fonds de solidarité pour les projets innovants (FSPI) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE).

Cette réunion se tiendra mardi 28 septembre à la Cité des Sciences à Tunis, à partir de 8h30 sur le thème « Valoriser la recherche et l’innovation scientifique durable en Tunisie ».

Porté par l’Institut de recherche pour le développement et l’ambassade de France en Tunisie, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement supérieur agricoles (IRESA) et l’Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique (ANPR), le projet APIS vise à nouer des liens et créer de véritables carrefours d’acteurs et « fabriques » de collaborations entre la recherche scientifique et la société au sens large.

Il s’agit d’y promouvoir des innovations issues de la recherche, qui répondent aux besoins des populations et respectent les principes du développement durable.

L’objectif du projet APIS : favoriser et soutenir la recherche ouverte et l’innovation durable en Tunisie en accompagnant, dans cette voie, la politique nationale de recherche et d’innovation.

La journée se déroulera en deux temps : une première partie sera consacrée à la présentation du projet APIS, en présence de responsables d’institutions de recherche tunisiennes impliquées.

La seconde partie de journée proposera des ateliers de réflexion auxquels participeront chercheurs et acteurs du développement, dans le but d’établir des feuilles de route et de définir de nouvelles orientations en faveur de la recherche et l’innovation scientifique durable en Tunisie.

À propos de l’IRD

L’Institut de recherche pour le développement (IRD) est un organisme de recherche public français pluridisciplinaire et un acteur de l’agenda international pour le développement.

Son modèle est original : le partenariat scientifique équitable avec les pays en développement avec pour ambition d’appuyer les politiques de développement et la conception de solutions adaptées aux défis environnementaux, économiques, sociaux et culturels auxquels les hommes et la planète font face.

https://www.ird.fr/tunisie