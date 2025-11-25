L’importance de renforcer l’ouverture entre les institutions de recherche économique à l’échelle nationale, régionale et internationale afin de créer des réseaux académiques et appliqués de recherche permettant d’accéder aux meilleures approches, de faciliter l’échange d’expériences et de valoriser les travaux de recherche a été soulevée, mardi, par le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh.

Dans son discours d’ouverture du 1er congrès international de l’Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives (ITCEQ), le ministre a également mis l’accent sur la nécessité de travailler au renforcement continu des capacités au sein des institutions de recherche afin de produire des analyses plus précises et approfondies.

Il, en outre, appelé à mettre davantage l’accent sur les études d’impact et l’évaluation des politiques publiques afin de réduire autant que possible les risques et le coût des décisions dans un contexte marqué par l’incertitude et la complexité. “Dans ce cadre, nous apprécions l’orientation prise par l’ITCEQ visant à développer des méthodologies d’évaluation des politiques publiques” a-t-il déclaré.

Reconnaissant le rôle joué par l’ITCEQ qui fête cette année, 50 ans de recherche économique appliquée au service de l’économie nationale, le ministre a considéré que l’ampleur et la rapidité des changements que connaît le monde aux niveaux technologique, social, démographique, environnemental et politique imposent aux gouvernements et aux acteurs économiques de tous les pays, sans exception, des pressions et des défis considérables en termes de capacité à faire face, à anticiper et à s’adapter.

“Les choix en matière de politiques économiques et de développement sont donc devenus plus difficiles et plus complexes, d’où l’importance du rôle confié aux différents instituts de recherche”, a-t-il enchaîné.

De son côté, le directeur général de l’ITCEQ, Alaya Becheikh a indiqué que le 1er congrès international de l’ITCEQ vise à renforcer le positionnement de l’Institut, comme centre de réflexion incontournable et à accroître sa visibilité à l’échelle nationale, régionale et internationale.

Ce congrès vise, par ailleurs, à mettre en valeur un héritage scientifique de 50 ans de l’ITCEQ, créer un espace de dialogue régulier autour des questions d’intérêt commun entre chercheurs, décideurs et acteurs économiques et sociaux et à renforcer les liens de coopération avec les institutions de recherche partenaires et think-tanks au niveau national, régional et international.

Créé en 1973, l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études Quantitatives (ITCEQ) (anciennement Institut d’Economie Quantitative IEQ) constitue un acteur de référence dans la recherche appliquée en économie du développement en Tunisie. Depuis lors, I’ITCEQ a toujours accompagné la décision publique par des analyses rigoureuses, en s’érigeant en partenaire stratégique pour les décideurs et la communauté académique.