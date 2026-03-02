Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique lance, pour l’année 2026, un appel à propositions pour la création de consortiums de recherche (CDR2026).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la recherche scientifique, visant à accroître l’impact de ce secteur sur l’économie, la société et le développement durable par la création de valeur ajoutée.

La Date limite de l’inscription en ligne des propositions sur le lien : httpss://forms.gle/gNQteEvN64wHANeSA), est fixée au 30 Avril 2026 à minuit alors que la Date limite de dépôt des propositions (sous format papier) est également fixée au 30 Avril 2026 (horaires administratives).

Le dépôt de soumissions se fera par voie hiérarchique via l’établissement et l’université ou le centre de recherche.

Le cachet du bureau d’ordre central du Ministère ou de la poste ou la date de sortie du courrier du bureau d’ordre de l’université fait foi.-