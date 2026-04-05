A l’ouverture de sa huitième édition, prévue du 26 avril au 2 mai 2026, Gabès Cinéma Fen donne le ton avec une création artistique à la croisée du cinéma et de la performance musicale. Le festival s’ouvrira le 26 avril (19H00) au complexe culturel Mohamed Bardi avec le ciné-concert “Palestine : Une nouvelle narration”, une œuvre immersive présentée pour la première fois en Tunisie, portée par l’artiste, pianiste et compositrice libanaise Cynthia Zaven.

Pensé comme une expérience sonore et visuelle, ce projet est le fruit d’une collaboration entre Cynthia Zaven et la conceptrice sonore Rana Eid, sous le regard curatorial de Rabih El-Khoury. Sur scène, la musicienne accompagne en direct, au piano préparé, un montage d’archives qu’elle a elle-même réalisé, donnant naissance à une forme hybride où l’image et le son dialoguent.

D’une durée de trente minutes, le film est monté par Cynthia Zaven à partir de 77 extraits muets tournés en 35 mm entre 1914 et 1918 par les forces britanniques en Palestine, accompagnés d’une conception sonore et d’une musique spécialement créées pour l’occasion.

Dans cette œuvre singulière, la conceptrice sonore Rana Eid et la compositrice Cynthia Zaven proposent une réflexion sur le récit impérial britannique de ce tournant historique en le replaçant dans le contexte d’un siècle d’événements qui ont suivi la chute de l’Empire ottoman et la naissance des Etats-nations au Moyen-Orient. Cette œuvre qui sera présentée pour la première fois en Tunisie a été initialement commandée par ALFILM, le festival du film arabe de Berlin, pour sa 15ème édition en 2024 et utilise des archives mises à disposition par les Imperial War Museums.