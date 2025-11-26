Le ministÃ¨re de lâ€™enseignement supÃ©rieur et de la recherche scientifique a organisÃ©, mercredi Ã la citÃ© des sciences Ã Tunis, une rencontre ayant pour thÃ¨me “Recherche, innovation et souverainetÃ© Ã lâ€™horizon 2035” en vue d’Ã©laborer une vision multidisciplinaire pour la recherche et lâ€™innovation.

Cette rencontre sâ€™inscrit dans le cadre d’une dynamique nationale visant Ã redÃ©finir le rÃ´le de la recherche scientifique et lâ€™innovation en tant que catalyseurs du dÃ©veloppement durable et de lâ€™Ã©conomie, Ã mÃªme de renforcer le rayonnement de la Tunisie et de consolider la souverainetÃ© nationale.

Le chef de cabinet du ministre de lâ€™enseignement supÃ©rieur et de la recherche scientifique Mourad BelassouedÂ a soulignÃ© dans une dÃ©claration aux mÃ©dias, que lâ€™Ã©conomie du savoir est devenue le moteur de l’essorÂ Ã©conomique dansÂ les pays dÃ©veloppÃ©s ou en voie de dÃ©veloppement.

“MalgrÃ© les rÃ©ussites enregistrÃ©es en Tunisie en matiÃ¨re de restructuration du secteurÂ de la recherche scientifique, les connexionsÂ entre la recherche acadÃ©mique et le tissu Ã©conomique et social demeurentÂ insuffisants ” a-t-il relevÃ©.

“Ce qui a conduit le ministÃ¨re Ã entamer lâ€™Ã©laboration dâ€™une stratÃ©gie nationale pour la recherche et lâ€™innovation” a-t-il expliquÃ©.

Belassoued a prÃ©cisÃ© que cette stratÃ©gie, dont les grandes lignes seront dÃ©finiesÂ en 2026, sera Ã©laborÃ©e de maniÃ¨re participative avec tous intervenants du secteurÂ public et privÃ©, affirmant que la recherche scientifique englobe tous les secteurs, notamment la santÃ©, lâ€™agriculture, lâ€™industrie, la technologie, lâ€™environnement et les organisations professionnelles.

Cette rencontre a offert l’opportunitÃ© de rassembler tousÂ les intervenants dans leÂ secteur de la recherche scientifique, afin qu’ils contribuent Ã la rÃ©flexion autour deÂ l’avenir de la recherche et lâ€™innovation en Tunisie.

Le programme de cette rencontre comporte des interventions et des tables rondes avec la participationÂ deÂ reprÃ©sentants des ministÃ¨res concernÃ©s et des chercheurs, en vueÂ de dÃ©battre des principaux enjeux du secteurÂ de la recherche et de lâ€™innovation.

A noter que cette rencontre est organisÃ©e en partenariat avec le programme de soutien au secteur Ã©ducatif, financÃ© conjointement par lâ€™Union europÃ©enne et le ministÃ¨re fÃ©dÃ©ral de la coopÃ©ration Ã©conomique et du dÃ©veloppement d’Allemagne. Ce programme est mis en Å“uvre en Tunisie par lâ€™Agence allemande de coopÃ©ration internationale.