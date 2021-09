L’événement littéraire francophone “Les Etats généraux du livre en langue française dans le monde” a démarré, jeudi 23 septembre 2021, à la Cité de la Culture à Tunis, en présence d’un grand nombres d’invités représentants la francophonie dans les cinq continents.

Les Etats généraux du livre en langue française dans le monde représentent le coup d’envoi d’une série d’événements organisés en amont du Sommet de La Francophonie à Djerba, les 20 et 21 novembre prochains.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation organisée, les 23 et 24 septembre, a eu lieu au Théâtre de l’Opéra en présence de Habib Ammar, ministre des Affaires culturelles par Intérim, Eva Nguyen Binh, présidente de l’Institut français, et Sylvie Marcé, commissaire générale des Etats généraux du livre en langue française dans le monde.

Dans son allocution d’ouverture, Habib Ammar a estimé que “l’humanité sera sauvée par l’intelligence humaine ou ne le sera pas”. S’adressant aux professionnels du livre et de l’édition, il a encore ajouté que “le livre est le foyer vif où elle cristallise et se propage pour éclairer les hommes et nourrir en eux les valeurs d’humanité, de convivialité et de partage”.

Le ministre a souligné l’importance de l’enjeu de la réflexion et des travaux qui “seront à la hauteur des enjeux et des défis dont vous (les participants) allez débattre pour aider les décideurs à mettre en place les politiques appropriées à la promotion et au partage du livre et de la Culture”…