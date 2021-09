Faut-il craindre pour la Tunisie et en Tunisie? Pas vraiment, nous rassure Hamza Ben Taarit de Tunisie Valeurs. Ceci dit, il ne faudrait pas prendre cette menace à la légère, en ce sens que tout ce qui touche la sphère économique et financière aura, d’une manière ou d’une autre, des répercussions sur la Tunisie.

“L’éventuelle défaillance du géant immobilier chinois, Evergrande et ses possibles retombées sur la sphère économique et financière à l’échelle planétaire, ne devraient pas se transmettre d’une manière significative à la Bourse de Tunis”, selon l’analyste financier à Tunisie Valeurs, Hamza Ben Taarit.

“Durant la crise des Subprimes de 2008 et durant l’année dernière, année du déclenchement de la crise du Covid-19, rappelle l’analyste, la Tunisie n’a pas connu un retrait massif des investisseurs étrangers comme cela a été le cas pour la majorité des places financières internationales”.

“Représentant 25,3% de la capitalisation boursière globale, à fin 2020, la participation étrangère a pour l’essentiel une vocation stratégique et stable. Une très faible part de la capitalisation des étrangers est flottante et volatile. Estimée aux alentours de 2% à 4%, cette frange d’investisseurs de portefeuille a généralement (à moyen et long termes), peu d’effets sur les mouvements du marché”, a-t-il ajouté

Par ailleurs, les investisseurs étrangers de portefeuille actifs sur les dernières années, se sont majoritairement désengagés de la place de Tunis, en raison du manque de visibilité politique, de la dégradation de la conjoncture économique nationale et des craintes sur la poursuite de la dépréciation du dinar, ce qui limite l’impact de leurs mouvements futurs sur la Bourse “, a-t-il conclu .

Selon Reuters, les Bourses européennes ont terminé lundi 20 septembre courant, “en très forte baisse, tandis que Wall Street évoluait dans le rouge à la mi-séance à deux jours de l’annonce des décisions de la Réserve fédérale américaine qui incite les investisseurs à la prudence”.

A cela, s’ajoutent “les craintes suscitées par Evergrande, le numéro deux du marché immobilier chinois, dont un éventuel défaut pourrait avoir des répercussions sur le système financier de la deuxième économie mondiale”.

Selon des médias européens, les bourses mondiales ont terminé au rouge, suite à un scandale financier mondial qui pourrait avoir des effets désastreux sur le système bancaire chinois et sur l’économie mondiale, s’agissant du risque de faillite du géant immobilier chinois Evergrande, endetté à hauteur de 300 milliards de dollars, le groupe est en quasi cessation de paiement.