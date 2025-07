Le port commercial de Zarzis a accueilli, lundi, la deuxième traversée du navire Carthage en provenance de Marseille avec à son bord 2169 passagers et 613 véhicules, soit 90% de sa capacité.

Le premier voyage de retour des Tunisiens résidant à l’étranger au port commercial de Zarzis à Médenine a eu lieu, le 16 juin dernier.

Le directeur du port, Anis Zanned a indiqué que quatre autres voyages en provenance de Marseille et une traversée de Gênes (prévue le 22 août prochain) sont programmés pour cet été.

Par ailleurs, trois voyages de retour au profit des Tunisiens résidant à l’étranger sont fixés à la date du 7 août, pour le premier, et le 19 septembre, pour le dernier.

En cette saison estivale, huit voyages (5 arrivées et 3 départs) sont programmés afin d’assurer le transport de 12 mille passagers et 4 mille véhicules, selon des données fournies à l’Agence TAP par la direction du port.

Le port de Zarzis a connu des travaux de réaménagement et d’entretien au niveau des gares et zones réservées aux véhicules légers ainsi que des espaces dédiés aux voyageurs piétons, outre la mise en place de dispositifs médicaux et de sécurité, le renforcement de l’éclairage, l’aménagement du parking extérieur et l’acquisition de barrières, entre autres.