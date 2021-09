Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a indiqué, jeudi 16 septembre, au bureau régional de l’Union tunisienne d’appui aux personnes porteuses de handicap à Menzel Bouzalfa (gouvernorat de Nabeul), le démarrage de l’année scolaire dans les centres d’enseignement spécialisé des associations oeuvrant dans le domaine du handicap.

Dans une déclaration à (TAP) Trabelsi a révélé que le ministère alloue annuellement 54 millions de dinars au profit d’environ 350 associations actives dans le domaine de la prise en charge des personnes à besoins spécifiques dans différentes régions du pays.

Trabelsi a souligné que cette visite aux centres d’accueil pour personnes à besoins spécifiques est une occasion renouvelée pour connaître leurs besoins et les moyens d’accompagner davantage les associations qui les parrainent afin qu’elles accomplissent leur noble mission éducative et humanitaire dans de bonnes conditions.

Il a souligné que le Centre Menzel Bouzalfa offre aux apprenants de différentes tranches d’âges une opportunité d’apprentissage académique et d’enseignement spécialisé, afin que ces personnes à besoins spécifiques soient préparées au lancement de projets et puissent s’intégrer au marché de l’emploi, dans les entreprises et usines de Menzel Bouzalfa et ses environs.

Trabelsi indique que son ministère soutient ces centres en compétences humaines, notamment parmi les diplômés des centres d’enseignement spécialisé et en moyens matériel et logistique, rappelant que 16 bus ont été remis l’année dernière à ces centres qui seront dotés cette année de 16 nouveaux bus.