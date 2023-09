Un guide participatif sur la communication inclusive sera publié bientôt afin d’établir des normes professionnelles et éthiques dans le processus de monitoring de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), ainsi que dans les chartes éditoriales et éthiques des médias, par le biais du Conseil de la presse.

Lancé par le bureau de l’UNESCO en Tunisie en partenariat avec le ministère des affaires sociales et les organisations des personnes handicapées, ce guide vise à consolider une culture de communication inclusive, efficace et équitable, fondée sur les principes universels des droits humains, a fait savoir lundi, Néji Bghouri, chargé de la communication au bureau de l’UNESCO en Tunisie.

Une étude sur le traitement médiatique des sujets en rapport avec les personnes handicapées est actuellement en cours de discussion avec les parties prenantes.

” L’objectif étant d’engager la réflexion sur une nouvelle stratégie de communication inclusive sur les droits des personnes handicapées “, a-t-il indiqué.

D’après Bghouri, cette nouvelle stratégie repose sur le développement des compétences des journalistes et des médias dans le but d’assurer une couverture médiatique équilibrée et respectueuse, en brisant les stéréotypes qui présentent souvent les personnes handicapées comme des victimes tout en renforçant leur représentation et leur intégration dans les médias.

Dans ce contexte, il a ajouté que l’étude a révélé que les personnes handicapées continuent à faire face à des difficultés pour accéder aux médias et à l’information, ainsi que pour y être représentés.

Bghouri a fait savoir que le guide est élaboré en partenariat avec l’institut de presse et des sciences de l’information et la HAICA.

” Il met en lumière les textes juridiques qui imposent aux médias le respect de la dignité du citoyen et de la vie privée outre l’interdiction de la discrimination basée sur le genre ou la religion “, a-t-il expliqué.