La quatrième session du Comité de négociation intergouvernemental (INC-4), chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution par les plastiques, y compris dans le milieu marin, s’est achevée, mardi, à Ottawa avec un projet de texte avancé de l’instrument et un accord sur les travaux intersessions avant la cinquième session (INC-5), prévue en novembre 2024 à Busan, en République de Corée.

Plus de 2 500 délégués ont participé à la CNI-4, représentant 170 membres et plus de 480 organisations ayant le statut d’observateur, y compris des organisations non gouvernementales, des organisations intergouvernementales et des entités des Nations Unies. Cette session a été “la réunion la plus importante et la plus inclusive du Comité à ce jour, la participation des observateurs ayant augmenté de près de cinquante pour cent”, indique le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE).

Au cours de la CNI-4, les délégués ont discuté, entre autres, des émissions et des rejets, de la production, de la conception des produits, de la gestion des déchets, des plastiques problématiques et évitables, du financement et d’une transition juste.

En outre, les membres ont décidé de créer un groupe de rédaction juridique à composition non limitée qui se réunira lors de la cinquième session du CNI et jouera un rôle consultatif en examinant des éléments du projet de texte révisé afin d’en garantir la solidité juridique.

“Nous sommes venus à Ottawa pour faire avancer le texte et avec l’espoir que les membres se mettraient d’accord sur les travaux intersessions nécessaires pour réaliser des progrès encore plus importants avant la CNI-5. Nous quittons Ottawa en ayant atteint ces deux objectifs et en ayant ouvert la voie à un accord ambitieux à Busan”, a déclaré Inger Andersen, directeur exécutif du PNUE.

“Cependant, le travail est loin d’être terminé. La crise de la pollution plastique continue d’engloutir le monde et il ne nous reste que quelques mois avant l’échéance de fin d’année convenue en 2022. J’exhorte les membres à faire preuve d’un engagement et d’une flexibilité continus pour atteindre une ambition maximale”.

La quatrième session des négociations sur la pollution plastique fait suite à une première à Punta del Este en novembre 2022, à la CNI-2 à Paris en mai/juin 2023 et à la CNI-3 à Nairobi en novembre 2023. La CIN-5 devrait marquer la fin du processus de la CNI – est prévue en novembre 2024 à Busan, en République de Corée.