La 2e édition de la manifestation “Université Tunis El Manar, université sans obstacles” ayant pour slogan ” Handi-capables vers l’excellence” a démarré vendredi matin à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis (FDSPT)

Cette manifestation qui se tiendra durant 3 jours, a été organisée par l’Université Tunis El Manar (UTM) en partenariat avec le centre international de promotion des personnes handicapées avec la participation de plusieurs étudiants, des représentants de la société civile et des acteurs économiques.

Le doyen de la Faculté de droit et des sciences politique de Tunis Moustafa Ben Abdellatif a indiqué dans son allocution d’ouverture, que cette manifestation s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’université en faveur de la responsabilité sociétale en vue de renforcer l’intégration des étudiants à besoins spécifiques dans l’environnement socio-économique.

De son côté, le président de l’université de Tunis El Manar Moez Chafra a affirmé que cette manifestation a pour but de prendre en charge les étudiants porteurs d’handicaps en valorisant leur formation et leurs idées créatives pour faciliter leur intégration dans la vie sociale et économique.

Pour sa part, le président du comité général de la promotion sociale au ministère des affaires sociales Brahim Ben Driss a souligné l’adhésion de la Tunisie aux conventions internationales sur la prise en charge des personnes porteuses d’handicaps, rappelant le cadre législatif mis en place dans notre pays pour la protection des droits des personnes à besoins spécifiques.

Par ailleurs, le ministre de la jeunesse et des sports Kamel Deguiche a précisé que son département est concerné directement par la prise en charge des personnes handicapées, notamment à travers les différentes mesures permettant l’accès de ces personnes aux maisons de jeunes et établissements sportifs.

A noter que les travaux de la 2e édition de la manifestation “Université Tunis El Manar, université sans obstacles” se poursuivront les 27 et 28 mai courant au centre international de promotion des personnes handicapées à Gammarth.

Le programme de cette manifestation comporte des ateliers interactifs regroupant les étudiants, les gérants d’entreprises et les acteurs économiques, ainsi que des sessions de formation en langue des signes et la méthode Braille et des activités sportives et de loisirs.