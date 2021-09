Experte internationale en conservation de la biodiversité avec plus de 15 ans d’expérience dans les quatre continents et candidate de la Tunisie et de l’Afrique du Nord, Imen Meliane a été élue, mercredi 8 septembre 2021 à Marseille, au poste de conseillère régionale au Conseil de l’Union internationale de la conservation de la nature (UICN).

Les élections du Conseil de l’UICN ont été organisées par un vote en ligne ouvertes à tous les membres de l’organisation ayant le droit de vote, le 4 septembre 2021 à 07h00 UTC et clôturés mardi 7 septembre 2021 à 18h00, à l’occasion de l’Assemblée des membres de l’UCIN (8-10 septembre 2021), prévue en marge du Congrès mondial de l’UICN sur la biodiversité, organisé du 3 au 11 septembre 2021 au Parc Chanot à Marseille (France).

Imen Meliane a déjà travaillé en tant que membre du Secrétariat de l’UCIN dans trois bureaux régionaux. Elle a été aussi membre de la Commission pour la survie des espèces (SSC), de la Commission des politiques environnementales, économiques et sociales (CEESP) et de la Commission mondiale sur les aires protégées (CMAP).

Ayant vécu et travaillé dans des pays d’Afrique, d’Europe, d’Amérique du Nord, Méso et du Sud, et du Moyen-Orient, Meliane a acquis une riche expérience qui aiderait à comprendre les opportunités et les défis réels de la structure et des compétences et prérogatives de l’UICN.

Elle a aidé et collaboré avec des équipes internationales pour l’élaboration de politiques internationales axées entre autres sur l’analyse des priorités de conservation, la durabilité environnementale, l’équité sociale et le développement économique.

D’après elle, l’UICN peut jouer un grand rôle dans l’évolution et la mise en œuvre des divers accords environnementaux multilatéraux.

Sa candidature au poste de conseillère régionale a été appuyée par plusieurs ONG et comités nationaux et régionaux, qui estiment que sa riche expérience dans le domaine de la biodiversité et la conservation, sa carrière au sein de l’UCIN depuis 2002 et sa connexion à un vaste réseau d’experts, de responsables gouvernementaux et d’agences internationales pourrait aider à garantir une meilleure compréhension et une meilleure visibilité, au niveau mondial, des besoins, enjeux et aussi de l’importance de la biodiversité et des écosystèmes en Tunisie et dans la région de l’Afrique du Nord.

L’experte tunisienne a travaillé en particulier dans les domaines de l’environnement marin et côtier, l’adaptation au changement climatique, la réduction des risques de catastrophe et des aires protégées.

Elle a aussi assumé des rôles dans la recherche, la planification et l’élaboration de politiques et travaillé sur des projets dans plus de 50 pays à travers le monde.

En tant que vice-présidente de la CMAP pour l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l’Asie occidentale, elle a travaillé avec des membres de la Commission, des gouvernements, des bureaux régionaux de l’UICN, des comités nationaux et des partenaires de la région pour faire avancer l’Objectif d’Aichi.